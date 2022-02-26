هدف ملغي وكرة في القائم .. أرقام يعاندها الحظ لرونالدو ضد واتفورد!

تعادل مانشستر يونايتد مع نظيره واتفورد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

المباراة لعبها البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا وأكملها حتى النهاية وكاد أن يكون مؤثرًا في أكثر من موقف لكن الحظ لم يقف في صفه.

فيما يلي نستعرض سويًا أبرز وأهم أرقام رونالدو في المباراة:

لعب رونالدو لمدة 90 دقيقة ولم يغادر الملعب سوى مع صافرة حكم المباراة، وسدد كرة واحدة على بين القائمين والعارضة، وكرتين خارجهم، وتسديدة تم التصدي لها من المدافعين.

وفي الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة سدد رونالدو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد أن سيطر على التمريرة بشكل رائع، لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

لمس رونالدو الكرة 36 مرة وأخرجها من قدمه كتمريرات لزملائه في 19 مناسبة منهم 18 وصلوا بشكل سليم بنسبة دقة 95%.

رونالدو صنع فرصتين لزملائه للتسجيل، لكن لم يتم استغلالهما، وعلى مستوى الثنائيات فاز بأربعة من أصل تسعة سواء على الأرض أو في الهواء.

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وقع رونالدو في التسلل مرتين، ودفاعيًا شتت كرة كما حاول استعادة كرة من الخصوم ولم ينجح فيها.