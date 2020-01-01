هدف قاتل يقود كوريا الجنوبية للفوز على السعودية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

حسم المنتخب الكوري الجنوبي لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بالفوز على المنتخب السعودي

حسم المنتخب الكوري الجنوبي لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، تم تسجيله في الشوط الإضافي الرابع، وبالتحديد الدقيقة 112 في المباراة التي جمعت الفريقين في تايلاند.

وعلى الرغم من الهزيمة وخسارة اللقب إلا المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 المزمع أقامتها الصيف المُقبل عقب التغلب على منتخب أوزباكستان في مباراة نصف نهائي البطولة.

الخطورة الأولى للأخضر السعودي في المباراة كانت في الدقيقة 20 بالشوط الأول، حيث سقط الحارس الكوري الجنوبي في خطأ فادح وكاد عبدالله الحمدان أن يشتغل هذه الهفوه ولكن المهاجم لم يُحسن استغلالها.

وبعدها رد المنتخب الكوري الجنوبي بهجمة خطيرة جدًا، عن طريق اللاعب "ووي ونج" الذي مر بسهولة من سعود عبدالحميد، وانفرد بالحارس محمد اليامي الذي تعامل مع الكرة بنجاح وتصدى لكرة خطرة.

مثل نفس اللاعب ضغطًا كبيرًا على دفاع المنتخب السعودي، إلا أن اليامي حارس الأخضر قدم مباراة كبيرة وكان حصن أمان للفريق.

خلال الشوط الثاني تواصلت المباراة على نفس النسق، حيث ضغط المنتخب الكوري بشكل كبير على الدفاع السعودي، وتصدى اليامي لأكثر من هجمة أبرزهم في الدقيقة 58 عندما أخرج تسديدة قوية من جوار القائم.

وفي الدقيقة 77 ضاع هدف مؤكد أخر من المنتخب الكوري عندما انفرد اللاعب "دونج جون لي" باليامي إلا أن الأخير واصل تألقه كأجد نجوم المباراة.

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وفي شوط المباراة الإضافي الأول ظهر الإرهاق على كلا الفريقين، ولم تكن هناك الفرص الخطيرة والمؤثرة على مرمى المنتخبين.

وفي الشوط الرابع والأخير، تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من تسجيل هدفًا قاتلاً في الدقيقة 112 عن طريق اللاعب جونج تاي ووك والذي سجله من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية منذ زميله بالجانب الأيسر.

يُذكر أن منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا قد حسمت تأهلها إلى أولمبياد طوكيو كممثلين للقارة الآسيوية بجانب صاحب البلد المستضيف اليابان.