هدف عالمي وفرص خطيرة .. ليلة ناجحة لميسي مظلمة للأرجنتين!

ما الذي قدّمه ميسي مع الأرجنتين أمام تشيلي في كوبا أمريكا 2021؟

فشل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في تحقيق الفوز على تشيلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل.

ميسي قدّم مباراة جيدة على المستوى الفردي وسجل هدفًا رائعًا في الشوط الأول وخلق العديد من الفرص لكن في الأخير لك يتمكن من جلب نقاط المباراة كاملة وسقط التانجو في فح التعادل بهدف لمثله.

ما الذي قدّمه ميسي أمام تشيلي في كوبا أمريكا؟

لعب ميسي المباراة كاملة والتي امتدت إلى 100 دقيقة ويعتبر البرغوث أفضل لاعب في التانجو نظرًا لما قدّمه.

ميسي سجل هدفًا وسدد 3 مرات على المرمى وقام بمراوغتين ناجحتين من أصل 3 محاولات، لكن أهدر فرصة خطيرة كبيرة سانحة للتسجيل.

لمس البولجا الكرة 65 مرة ومرر 30 كرة صحيحة من أصل 38 وصنع 4 فرص حقيقية وضع بها رفاقه أمام المرمى لكن التصرف لم يكن جيدًا ولم تتحول إلى أهداف.

أي أن ميسي كان ليمتلك 4 أسيست في اللقاء لولا فشل زملائه في ترجمة الفرص لأهداف.

ميسي تفوق في 50% من الثنائيات وفقد الكرة 18 مرة وتمت عرقلته مرتين.