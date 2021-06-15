"هدف الجابر كان تصفية حسابات، لكن القضاء أنصف نواف بن سعد"

تصريح قوي ضد سامي الجابر

تتواصل ردود الفعل من عديد الجماهير والإعلاميين حول إحالة المحكمة الجزائية الحُكم الصادر ضد سامي الجابر لصالح نواف بن سعد إلى جهة التنفيذ "الشرطة" لتنفيذه .

كانت المحكمة الاستئناف قد أيدت في مارس الماضي حكم المحكمة الجزائية بتغريم سامي الجابر 50 ألف ريال سعودي وإجباره على تقديم اعتذار علني لنواف بن سعد رئيس الهلال السابق وتثبيته عبر حسابه الرسمي على تويتر.

كان الجابر قد تحدث عن اختفاء 170 مليون ريال سعودي من خزينة الهلال خلال فترة رئاسة نواف بن سعد للنادي، وتجاه ذلك رفع الأخير قضية "تشويه سمعة" ضد خلفه في رئاسة مجلس إدارة الزعيم.

الجابر أصبح مطلوبًا منه اليوم تنفيذ الحُكم الصادر بحقه، وفيما لم يُعلق الرجل على الأمر، تحدث عديد الإعلاميين ومنهم محمد الدويش الذي وصف ما فعله أسطورة الهلال وكرة القدم السعودية بأنه مجرد تصفية حسابات.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "الهدف: تشويه صورة وسمعة الرئيس السابق الذي يعتبر أحد أفضل رؤساء النادي في تاريخه. السبب: تصفية حسابات شخصية لكن القضاء أنصفه!".

الهدف :

تشويه صورة وسمعة الرئيس السابق الذي يعتبر أحد أفضل رؤساء النادي في تاريخه

السبب :

تصفية حسابات شخصية

لكن القضاء أنصفه ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 15, 2021

وكانت جماهير النصر قد دشنت هاشتاج بعنوان "رؤساء الهلال في المحاكم" للسخرية من الصراع القضائي بين الرجلين، وقد تفاعل الكثير من الجمهور النصراوي معه عبر تغريدات سخرت من الزعيم ورئيسيه.