الدوسري يحقق رقمًا فشل في تحقيقه 3 فرق

الدوسري يحقق رقمًا لأول مرة في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا.

نجح سالم الدوسري، مهاجم فريق نادي الهلال، في تسجيل هدف تقدم فريقه على مضيفه أوراوا ريد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

هدف الدوسري منح فريقه الهلال لقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب دام 19 عامًا، منذ آخر تتويج باللقب القاري عام 2000.

الدوسري استطاع أن يسجل هدفًا في مرمى فريق ياباني على أرضه في نهائي دوري أبطال آسيا، في سابقة لم تحدث من قبل.

فيديو | سالم الدوسري يُسجل هدف الهلال الأول في نهائي دوري أبطال آسيا

الفرق اليابانية لعبت 4 مباريات نهائية، منهم مباراة واحدة أمام الهلال عام 2017، ولم تستقبل شباكهم أي أهداف، في حين سجلوا 8 أهداف في مرمى الخصوم.

وبذلك يتمكن سالم الدوسري في كسر هذا الحاجز، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا في مرمى فريق ياباني، بنهائي دوري أبطال آسيا في اليابان.

هدف سالم الدوسري جاء عن طريق جملة رائعة بين كاريلو وسلمان الفرج الذي مرر الكرة إلى جيوفينكو، ليقوم بتمريرها إلى سالم الذي سجل الهدف في المرمى.