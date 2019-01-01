هدف ريال مدريد وبرشلونة يعرض نفسه على كبار إيطاليا وإنجلترا!

أثار المهاجم الصربي لوكا يوفيتش عاصمة من الغموض، بمغازلة واضحة وصريحة لعمالقة الدوري الإيطالي والإنجليزي، وذلك رغم أن أغلب الصحف والمواقع الإسباني تراهن عن انتقاله لواحد من عملاقي الليجا ريال مدريد أو برشلونة في الميركاتو الصيفي المنتظر.

واقترن اسم مهاجم آينراخت فرانكفورت بالبلو جرانا والنادي الملكي، بالذات الأخير لحاجة زين الدين زيدان لمهاجم قادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص كما كان يفعل كريستيانو رونالدو قبل انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

حسرة ليو 😔 pic.twitter.com/PlirVUrZOO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

لكن صاحب الشأن البالغ من العمر 21 عاما، يرى نفسه مؤهلا للعب بصورة وشكل أفضل في جنة كرة القدم أو البريميرليج، متجاهلا الحديث عن الدوري الإسباني، رغم الكم الهائل من الشائعات والتقارير التي تضعه ضمن قائمة المرشحين للانتقال لواحد من الكبيرين.

وفي حديثه مع صحيفة " Welt am Sonntag" الألمانية، قال مهاجم بنفيكا السابق بشأن مستقبله "من خلال تجربتي في اليوربا ليج، أود القول بأن هناك دوريات أخرى ملائمة أكثر لي ولطريقة لعبي، من الناحية البدنية، فالدوري الألماني يتطلب الكثير، لكن بعد مواجهة فرق مثل تشيلسي أو الإنتر، شعرت بأنني ملائما للعب في البريميرليج أو السيري آ".

وختم حديثه في هذه الجزئية "الطريقة التي تلعب بها هذه الفريق تناسبني جدا، وبالنسبة لي. أتطلع لرؤية نفسي في موضع مقارنة مع أفضل لاعبي العالم، شيء واحد واضح بالنسبة لي .. وهو النجاح في مسيرتي الاحترافية".

وكان يوفيتش قد انتقل إلى صفوف فريقه الألماني قبل عامين قادما من بنفيكا على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع احتفاظ فرانكفورت بحق الشراء بعقد دائم قبل انتهاء مدة العقد، وفي موسمه الأول لم يحصل على فرصته ليعبر عن نفسه، قبل أن يجدها ويتمسك بها في موسمه الثاني، الذي خرج منه بـ17 هدفا من مشاركته في 27 مباراة على مستوى البوندسليجا، وهو ما جعل أندية أوروبا الكبرى تراقبه عن كثب في الآونة الأخيرة.