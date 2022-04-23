هدف رائع حسم به البطولة .. ماذا قدم ميسي بمواجهة لانس الحاسمة بالدوري؟

فوز جديد يحصل عليه فريق باريس سان جيرمان في ظل تواجد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أرض الملعب ضد فريق لانس.

المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 34 من بطولة الدوري الفرنسي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، وأعلنته بطلًا رسميًا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه.

وسجل ميسي هدف اللقاء الوحيد لباريس سان جيرمان بطريقة أكثر من رائعة كعادة البرغوث الذي تعود على تسجيل مثل تلك الأهداف المميزة.

ماذا قدم ميسي في لقاء اليوم؟

شارك ميسي في المباراة كلها، حيث لعب لمدة 90 دقيقة، لمس فيهم الكرة 83 مرة، ومرر 62 تمريرة صحيحة بنسبة 86.1%.

ومن ناحية تهديد المرمى، فسدد ميسي 4 تصويبات منهم 3 على المرمى وسكنت منهم واحدة الشباك بعد أن وضع ميسي الكرة بمنتهى البراعة على يمين الحارس، وتصويبة وحيدة تم منعها من قبل الدفاع.

وقام ميسي بعمل 3 مراوغات ناجحين، فيما لعب 5 كرات طويلة منهم 2 فقط وصلوا بشكل صحيح.

وعلى مستوى الثنائيات، فشارك ميسي في 9 ثنائيات أرضية حصل منهم على 2 بنجاح، فيما شارك في واحدة هوائية حصل عليها أيضًا.

ماذا عن موسم باريس سان جيرمان حتى الآن؟

حسم فريق العاصمة بطولة الدوري الفرنسي اليوم بعد فوزه على فريق لانس، ليصل بذلك للبطولة العاشرة في مسيرته.

لكنه خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بعد سيناريو درامي تقدم فيه الفريق الباريسي ثم خسر كل شيء.

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