هدف خالد | "سونج وزيدان" .. عندما أنهى أبو تريكة على أحلام الكاميرون في 2008

هدف أبو تريكة الذي أهدى المنتخب المصري بطولة كأس أمم إفريقيا.

كثيرة هي الأهداف في عالم كرة القدم، لكن يبقى منها ما يعلق بالأذهان، رافضًا أن يفارقها، ولمَ لا وهي الأهداف التاريخية، التي تتناقلها الأجيال بينها وبين بعض رغم مرور السنوات.

النسخة العربية من "جول GOAL" يطلق سلسلة جديدة عن مجموعة من الأهداف الخالدة في تاريخ الكرة المصرية، لنسترجع سويًا تفاصيلها..

نعود إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، التي أقيمت في غانا، ونجح المنتخب المصري في التتويج بها، لتكون الثانية له على التوالي، بعد التتويج ببطولة 2006 التي أقيمت في مصر.

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نجح المنتخب المصري ببراعة للوصول إلى المباراة النهائية، ليواجه المنتخب الكاميروني القوي، الذي يمتلك في ذلك الوقت العديد من الأسماء الكبير والنجوم الرائعة.

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المنتخب المصري كان مسيطرًا على أحداث المباراة، وأهدر لاعبيه الكثير من الأهداف المحققة، سواء محمد أبو تريكة، أو عماد متعب أو حسني عبد ربه، ورأسية خطيرة أرسلها أحمد حسن جاءت في القائم الأيمن للمرمى الكاميروني.

وفي كرة لم يتوقع أحد أن تكون لصالح المنتخب المصري، ذهب سونج مدافع الكاميرون ومحمد زيدان مهاجم مصر في صراع بدني قوي على كرة داخل منطقة الجزاء وسط متابعة من جميع اللاعبين لما سيسفر عنه هذا الصراع.

وبالفعل نجح زيدان في افتكاك الكرة من بين قدمي سونج مدافع الكاميرون، ومرر الكرة أرضية زاحفة للقادم من الخلف بسرعة محمد أبو تريكة، الذي أصبح في مواجهة مباشرة مع الحارس الكاميروني كارلوس كاميني، ليضعها النجم المصري على يساره أرضية في الشباك بالدقيقة 77.

هدف أبو تريكة جاء في الوقت المثالي، حيث ارتفعت معنويات لاعبي المنتخب المصري بشكل كبير، وظهر الروح القتالية بين لاعبيه، واستطاعوا أن يحبطوا كل محاولات المنتخب الكاميروني، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدف دون رد.