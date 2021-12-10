هدف برشلونة يعلن رسميًا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن طلب أنطوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، أن موكله يهدف إلى الخروج من قلعة أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وخوض تحد جديد، بالرغم من تبقى ثلاث سنوات في عقده الحالي.

لماذا يريد مارسيال الرحيل عن مانشستر يونايتد؟

قال فيليب لامبولي، وكيل أعمال مارسيال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "مارسيال يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل".

وواصل: "إنه يريد أن يشارك باستمرار، هو يحتاج أن يلعب ولا يريد البقاء في النادي، سأتحدث مع الإدارة بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن قبل انتقالات يناير".

وخرج اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، من حسابات الأجهزة الفنية للشياطين الحمر، ولم يشارك هذا الموسم إلا في 9 مباريات بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وحيدًا.

ما الأندية المهتمة بضم مارسيال من مانشستر يونايتد؟

بحسب التقارير الصحفية، فإن برشلونة على رأس الأندية التي تريد التعاقد مع مارسيال، وقد أبدى الفريق الكتالوني رغبته في التعاقد مع مارسيال وأرسل وفدًا بالفعل إلى مانشستر للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن يوفنتوس أيضًا ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع مارسيال لتدعيم الجانب الهجومي للفريق، وقد أدرجته في قائمة مختصرة للمفاضلة بينه وبين بعض مهاجمي الدوري الإيطالي.