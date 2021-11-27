"هدف الهلال الآن أصبح التتويج بكأس العالم للأندية"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن هدف نادي الهلال تغير الآن، بعد تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، متحدثًا عن الصعوبات التي ستواجه الفريق خلال مباراة أبها المقبلة.

الهلال يستعد لمواجهة أبها ظهر الأحد، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأول مباراة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.

الذايدي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "مباراة الهلال أمام أبها أرى أنها ستكون صعبة عليه جدًا، لأن الفريق للتو عائد من بطولة دوري أبطال آسيا، وبذل مجهود ذهني وبدني والمعنوي والنفسي كبير".

وتابع: "من الصعب أن تخلق الحوافز الجديدة والشغف لدى اللاعبين، خاصة بعد تحقيق إنجاز مثل بطولة دوري أبطال آسيا، هناك يكون فرق الخبرة".

محمد الذايدي واصل: "أرى أن الهدف الهلالي السنوي تغير الآن، وأصبح تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، وهذا الصوت بدأ يرتفع بين المسؤولين داخل النادي والجماهير والإعلام".

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واختتم الذايدي تصريحاته قائلًا: "الجميع يطالب اللاعبين الآن بتحقيق بطولة كأس العالم للأندية، وهذا الطموح الكبير بتحقيق كأس العالم، لأن الرياضة السعودية تعيش عصرًا رائع وهناك دعم غير مسبوق".

محمد الذايدي : هدف الهلال الحالي أصبح تحقيق بطولة كأس العالم للأندية.

الحصاد الرياضي ...

@malthaidy pic.twitter.com/zL4zTSruES — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 27, 2021

وحقق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في العاصمة السعودية الرياض.