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بهدفيه في الفيحاء - إدواردو يصبح الهداف التاريخي لأجانب الهلال

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إدواردو يدخل تاريخ نادي الهلال السعودي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو أن يصبح الهداف التاريخي لأجانب نادي الهلال السعودي، بعد تسجيله هدفين في مباراة الفيحاء.

كارلوس إدواردو تمكن من تسجيل 61 هدفًا رفقة نادي الهلال، منذ انضمامه لصفوفه قادمًا من بورتو البرتغالي في 2015.

لعب إدواردو مع الهلال في 38 مباراة بالدوري، و4 مباريات في كأس الملك وثلاثة في كأس ولي العهد و11 مباراة في دوري أبطال آسيا، و2 كأس سوبر سعودي، ومباراتين في البطولة العربية.

ولم يتمكن أي لاعب أجنبي في تاريخ نادي الهلال السعودي، في الوصول إلى 60 مباراة، بعدما وصل إدواردو إلى 61 هدفًا في تاريخه مع الزعيم.

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ويعد كارلوس إدواردو واحدًا من أهم العناصر في صفوف الهلال خلال السنوات الماضية، ويعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

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