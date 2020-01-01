هدرسفيلد يرفض تمديد إعارة رمضان صبحي .. طريق وحيد أمام الأهلي

رمضان صبحي من الشباب الواعد في الكرة المصرية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، موقف رمضان صبحي من تمديد إعارته من عدمها حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان رمضان صبحي قد قضى فترة إعارة خلال الموسم الماضي في صفوف الأهلي المصري، من هدرسفيلد الإنجليزي.

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ووفقًا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، أن هدرسفيلد الإنجليزي رفض تمديد إعارة لاعب منتخب مصر إلى نهاية الموسم.

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وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي رفض أيضًا فكرة تمديد إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي، أي أن الحل الوحيد هو البيع النهائي.

وأكدت الشبكة أن هناك نادٍ آخر مهتم بالتعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما يصعب الموقف على الأهلي.

رمضان صبحي يعد من أبرز اللاعبين في الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الجاري لما قدمه رفقة النادي الأهلي في منافسات البطولة.