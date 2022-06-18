هداف كأس آسيا تحت 23 عامًا: أعرف لاعبًا سعوديًا واحدًا وأتمنى اللعب في الهلال

افتتاح جيد للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكأس آسيا لنفس الفئة العُمرية

أبدى جاسوربيرك جالوليدينوف نجم منتخب أوزباكستان تحت 23 عامًا إعجابه الشديد بكرة القدم السعودية وبحرص اللاعبين السعوديين البقاء في الدوري السعودي، مشيرًا إلى رغبته الانضمام للهلال يومًا ما.

أوزباكستان تستضيف حاليًا بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي ستُختتم يوم غدٍ الأحد بالمباراة النهائية التي ستجمع البلد المنظم مع المنتخب السعودي الأولمبي، فيما ستلعب اليوم اليابان وأستراليا مباراة تحديد المركز الثالث.

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وقدم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقيادة سعد الشهري أداءً مميزًا خلال مباريات البطولة، إذ لم يستقبل أي هدف وأحرز 11 هدفًا في شباك منافسيه.

جالوليدينوف نجح في قيادة أوزباكستان للنهائي بإحرازه 3 أهداف يتصدر بهم قائمة هدافي البطولة مع عدد من اللاعبين ولديه فرصة الانفراد بالصدارة حال نجح في الوصول لمرمى الأخضر الأولمبي.

اللاعب أجرى حوارًا سريعًا مع قناة العربية قبل النهائي قال فيه "لم نتوقع الوصول للنهائي خاصة بعد تأهلنا الصعب لنصف النهائي أمام العراق، كانت مباراة قوية ومثيرة".

تابع "أحترم المنتخب السعودي كثيرًا، هو فريق ممتع، أعرف لاعبًا واحدًا فقط من السعودية وهو عبد الله الحمدان الذي لم يأت مع المنتخب، المباراة أمامه ستكون رائعة وأطلب من الجماهير الحضور للاستمتاع بها".

أتم حول إمكانية انتقاله للدوري السعودي "أتابع الدوري السعودي بالتأكيد، خاصة أن المنتخب يُشارك باستمرار في كأس العالم، وأحترم اللاعبين السعوديين لتفضيلهم البقاء مع أنديتهم على الاحتراف الخارجي، الفريق الذي أود اللعب له هو الهلال".

يُشار إلى أن الهلال يحمل لقب الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين ويُعد الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم بتفوقه على الاتحاد في المواجهات المباشرة قبل جولتين من النهاية.