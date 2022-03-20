هجوم ناري على البلطان .. "جاء لرئاسة الشباب لـ3 أسباب تتعلق بالأهلي والهلال والنصر""

شن الناقد الرياضي علي هبة هجومًا لاذعًا على خالد البلطان رئيس الشباب، مؤكدًا أنه يتواجد في رئاسة النادي لتحقيق أهداف بعيدة كل البُعد عن الفريق ومصالحه.

البلطان يُواجه اتهامات منذ ذلك النوع على مدار تاريخه مع الشباب، وقد ازداد الأمر كثيرًا في الموسمين الأخيرين بعد مشاكله مع النصر وعلاقاته الجيدة مع الهلال.

ما الذي قيل عن البلطان وأهدافه الخاصة بالأهلي والهلال والنصر؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت صباح اليوم عن قرار فيفا منع الشباب من القيد لـ3 فترات انتقال لعدم تسديده مستحقات نادي سانتا كلارا البرتغالي الخاصة بضم كارلوس جونيور صيف 2021.

علي هبة علق على هذا القرار بتوجيه أصابع الاتهام للبلطان وأهدافه من رئاسة النادي العاصمي، مشيرًا إلى أنها تتضمن خدمة الهلال والعمل ضد النصر والفوز على الأهلي.

إذ قال "من وجهة نظري الشخصية أن خالد البلطان جاء لرئاسة نادي الشباب لثلاث نقاط لا رابع لهم".

تابع "الأول: الفوز على الأهلي ..! الثاني: افتعال أي مشكلة أو قضية ضد نادي النصر وجماهيره .. ثالثًا: خدمة #الهلال وتذليل كافة الصعاب أمامه ..!".

الاتهامات لرئيس الشباب بخدمة الهلال وصلت ذروتها بعد انتقال أوديون إيجالو من الليوث للزعماء في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد برر البلطان تخليه عن هداف الدوري السعودي بالأزمة المالية وحاجة الفريق للمال.

من وجهة نظري الشخصية أن #خالد_البلطان جاء لرئاسة نادي #الشباب لثلاث نقاط لا رابع لهم :

الاول : الفوز على #الاهلي ..!

الثاني : أفتعال أي مشكلة أو قضية ضد نادي #النصر وجماهيره ..

ثالثا : خدمة #الهلال وتذليل كافة الصعاب أمامه ..!



#ارحل_يالبلطان pic.twitter.com/01JGkxBkwb — علي هبه (@alihibah) March 19, 2022

ما هو وضع الشباب في الدوري السعودي؟

الشباب كان يُطارد الاتحاد بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، لكنه تراجع مؤخرًا وتحديدًا بعد انتقال مهاجمه إيجالو للهلال، والذي استطاع إحراز 11 هدفًا مع فريقه الجديد.

الشباب يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 47 نقطة على بُعد 13 نقطة عن الاتحاد وقد فقد عمليًا كافة فرصه في المنافسة على اللقب، بل أصبح مطالبًا بالسعي لضمان تأهله لدوري أبطال آسيا القادم، حيث يبتعد عن النصر الثالث بنقطة واحدة.

اقرأ أيضًا |

رغم الاعتذار .. لجنة الانضباط تدرس معاقبة الاتحاد!

رونالدو والبليهي وبركات .. نجوم "فاكهة" فرقهم لخفة الظل

الاتحاد يتحرك مبكرًا لإنهاء الكفاءة المالية الصيفية