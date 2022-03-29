هجوم مصري على تركي آل الشيخ بعد تغريدته عن مواجهة السنغال

هاجم عدد كبير من المغردين المصريين المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي بعد تغريدته عن مواجهة منتخب مصر ونظيره السنغالي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

السنغال نجحت في الفوز ببطاقة التأهل للمونديال بعد تغلبها على مصر بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية مباراة الإياب بين الفريقين في داكار بانتصارها 1-0، فيما كان الفراعنة قد حققوا الفوز ذهابًا في القاهرة بهدف نظيف.

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آل الشيخ حظي بصولات وجولات مع الرياضة المصرية خاصة خلال فترة رئاسته الشرفية للنادي الأهلي وامتلاكه نادي بيراميدز فيما بعد، وكان قد أعلن عقب العديد من المشاكل انسحابه من كرة القدم المصرية تمامًا وطالب الجميع بعدم الزج باسمه في أي شيء يرتبط بها.

وزير الرياضة السعودي السابق أثار استفزاز المصريين بالإشارة عبر حسابه على تويتر أن المنتخب الأفضل بين مصر والسنغال هو من تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

إذ كتب "مبروك لمنتخب السنغال وهاردلك للمنتخب المصري الشقيق … تأهل الأفضل في المباراتين".

مبروك لمنتخب السنغال وهاردلك للمنتخب المصري الشقيق … تأهل الافضل في المباراتين — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 29, 2022

التغريدة أثارت استياء المغردين المصريين على تويتر والذين ردوا بهجوم عنيف على آل الشيخ وأكدوا أن منتخب بلادهم قدم أداءً جيدًا في المباراتين وتحدى ظروفه الصعبة المتمثلة في غياب عديد نجومه للإصابة واللعب في أجواء عدائية صعبة جدًا في السنغال والتعرض لمختلف أنواع المضايقات قبل وخلال المباراة.

يُشار إلى أن علاقة آل الشيخ بجمهور الأهلي المصري ليست في أفضل حالاتها رغم أنه أحد مشجعي الفريق كما صرح دومًا، والسبب في ذلك دخوله في خلافات كبيرة مع مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب ودعمه لمرتضى منصور رئيس الزمالك ماليًا.

المنتخب المصري كان قد خسر نهائي كأس أمم إفريقيا بنفس السيناريو القاسي أمام السنغال.