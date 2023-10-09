"لا يعرف معنى الاحتراف وخالف أخلاقياته!" .. هجوم قاسٍ على نجم النصر

نجم النصر تحت مقصلة انتقادات إعلاميي النادي

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رغم أنها الواقعة الأولى من نوعها في مسيرته، لكنها كانت كافية لإعلاميي النصر السعودي لفتح النار على أحد نجوم الفريق واتهامه بعدم الاحترافية.

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النصر قبل أيام خرج بنقطة التعادل أمام أبها بعدما بعدما كان متقدمًا في أول نصف ساعة بثنائية نظيفة، لكن الخصم نجح في العودة وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 2+90، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وعقب نهاية المباراة، تحصل ظهير العالمي سلطان الغنام على الكارت الأحمر المباشر، إثر دخوله في مشادة مع الحكم وتلفظه بألفاظ بذيئة، لتقرر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي إيقافه أربع مباريات وتغريمه 40 ألف ريال سعودي.

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وبينما خصص البعض جهوده للهجوم على اللجنة عقب هذا القرار، هاجم بعض إعلاميي النصر الغنام على تصرفه ووضع نفسه والفريق في موقف صعب في ظل عدم وجود البديل المناسب له..

أحد مهاجمي لاعب العالمي هو الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا تعليق، تصرف لا يقوم به لاعب يستشعر المسؤولية، تصرف لا احتراقي من لاعب مفترض يكون محترف، أتمنى ألا يدفع النصر ثمن هذا التصرف غير المسؤول".

وفي الإطار نفسه سار الإعلامي محمد الشيخ، فعلق: "إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات لتلفظه بألفاظ بذيئةة تجاه الحكم يحتاج منه مراجعة، فلا يمكن أن يكون التعادل سببًا في تعريض نفسه وناديه لخسارة غيابه. فضلًا عن أن هذا التصرف لا يمثل نجوميته وهو الذي عرف بأخلاقياته طوال مشواره. محبوك يطلبون منك مراجعة نفسك يا كابتن".

يذكر أنه طوال مسيرة الغنام مع النصر التي شهدت مشاركته في 183 مباراة في مختلف البطولات، لم يسبق أن تحصل على كارت أحمر سواء مباشر أو للحصول على الإنذار الثاني، فيما تحصل على 23 كارت أصفر.

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