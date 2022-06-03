هجوم حاد .. "إن كان الجميع مثل وليد عبد الله فالنصر لن يفوز بآسيا أبدًا"

وليد عبد الله يتعرض لهجوم حاد بعد تصريحه الأخير

شن الناقد الرياضي سامي الحريري هجومًا حادًا على وليد عبد الله حارس مرمى النصر بعد تصريحه الأخير حول موسم فريقه وأسباب خروجه دون أي لقب.

صاحب الـ35 عامًا تحدث لبرنامج "أكشن مع وليد" يوم أمس مؤكدًا أن الحظ فقط ما نقص النصر ليفوز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، واعدًا الجميع بأن يكون القادم أفضل.

وليد عبد الله: الحظ فقط ما نقص النصر للفوز بالدوري

اللاعب السعودي بدأ تصريحاته بالتأكيد على استمراره مع النصر للموسم القادم، واصفًا ما أثير حول تقديم النادي عرض له بالاعتزال والعمل كإداري في الجهاز الفني للفريق الأول بأنه محض إشاعات.

وحول وضع النصر في الدوري، أضاف "القادم أفضل للنصر بإذن الله. النصر يمتلك أفضل العناصر المحلية والأجنبية في الدوري السعودي، لا يحتاج سوى الحظ للفوز بالدوري السعودي، هذا الموسم مررنا بظروف صعبة لكننا نعد الجمهور بأن القادم سيكون أفضل إن شاء الله".

يُشار إلى أن النصر وبتعادله الأخير مع الأهلي فقد رسميًا فرصته في الفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، حيث يتواجد ثالثًا برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال والاتحاد في الصدارة، ويتفوق عليه الفريقان بفارق المواجهات المباشرة.

الحريري يُهاجم وليد عبد الله بشراسة

الناقد الرياضي لم يُفوت تلك التصريحات وانتقدها بقوة وهاجم وليد عبد الله مؤكدًا أنه من أسباب خروج النصر بموسم صفري في 2021-2022، ومشيرًا إلى أن عديد الأسباب أدت لخيبة الأمل تلك وليس مجرد الحظ.

وأضاف خلال حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" "وليد عبد الله له فترة طويلة في النصر، وكل موسم يقول سنُعوض الموسم القادم ورغم هذا لا يفوز بشيء، الهلال لم يُحقق شيئًا في 2019 لكنه عوض ذلك بالفوز بكل الألقاب فيما بعد".

أضاف "النصر يسقط بالأربعة أمام الهلال وضد الاتحاد وفي النهاية يقول أن الأمر متوقف على الحظ، فقط الحظ! النصر لم يُقدم هذا الموسم مهر البطولة وارتكب أخطاءً كثيرة جدًا، منها مثلًا إشراك أنسيلمو وهو مصاب والهتاف في الملعب "العميد إنسيلمو" نكاية في الاتحاد".

تابع "الحظ جزء من الأمر لكن إن كان كل اللاعبين النصراويين يُفكرون بنفس طريقة وليد عبد الله، فالفريق لن يفوز بدوري أبطال آسيا أبدًا، وليد كان من المفترض أن يخرج ويعتذر لجمهور النصر عن مستواه في الملعب وأخطائه الكثيرة في عديد المباريات مثل مواجهة الهلال والوحدة في آسيا".

سامي الحريري : وليد عبدالله يجب أن يتحدث بالمنطق ولا يرمي على الحظ .. النصر هذا الموسم أخطاء بالجملة#سلطان_الغشيان: يعني تبيه يطلع يتكلم في إدارته ومدربه وزملاءه ؟



سامي الحريري : إذا يستمر على الحظ .



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⁧#شاهد pic.twitter.com/6Cs9D3YgPg — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 3, 2022

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