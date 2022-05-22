هجوم بالألعاب النارية على فندق ليفربول قبل مباراة وولفرهامبتون

واجه نادي ليفربول ليلة عصيبة في فندق إقامته في الليلة التي سبقت خوضه لمباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد".

ويخوض ليفربول مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي على أرضه وهو مطالب بالفوز مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الهزيمة، من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول واجه ليلة صعبة، بعد أن استهدف هجوم بالألعاب النارية فندق إقامة "الريدز".

ومع حاجة ليفربول إلى ضمان الفوز، أخذ بعض مشجعي الأندية المنافسة على عاتقهم تعطيل "الريدز" في هجوم على فندق إقامته في وقت متأخر من مساء السبت.

ماذا حدث؟

وحسب الصحيفة الإنجليزية، تم إطلاق عدد من الألعاب النارية في حوالي الساعة 1:45 دقيقة صباحًا على فندق إقامة ليفربول، مما أدى إلى استدعاء شرطة ميرسيسايد إلى مكان الحادث.

وأكد الضباط الذين حضروا أنه تم التحدث إلى رجل واحد ثم نقله إلى منزله فيما بعد، ولم يتم القبض على أي شخص، ولكن تم تسيير دوريات بشكل مستمر بعد الحادث.

ما هي الجماهير التي قد تتسبب في هذا الحادث؟

"ديلي ميل" أشارت إلى أن جماهير نادي إيفرتون قامت بفعل مماثل ضد الأندية الأخرى التي جاءت إلى مدينة ليفربول لتواجه "التوفيز" في المباريات الماضية.

واستهدف مشجعو إيفرتون نفس الفندق عندما أقام فيه فريق تشيلسي في الأول من مايو قبل مباراة الفريقين.

وتكرر نفس السلوك قبل المباريات ضد برينتفورد وكريستال بالاس في الأسابيع التالية.

اقرأ أيضًا ..

تشكيل الموسم في الليجا | حضور طاغٍ للريال ومساهمة ضئيلة من برشلونة!

رحالة الصين وبحثاً عن تأمين المستقبل .. قبل مبابي، نجوم اختاروا الأموال

جول إنسايدر | أسطول سيارات ميسي .. تفوق في مزاد على رونالدو!