هتان باهبري يشترط مخالصته للرحيل عن الهلال

باهبري يشترط الحصول على مخالصته المالية للرحيل عن الهلال.

رفض هتان باهبري، لاعب فريق نادي الهلال، رغبة إدارة ناديه بالبيع أو الإعارة للمدة المتبقية من عقده، بعد أن تم وضعه من جانب إدارة ناديه على قائمة الانتقالات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يبدو وأن الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، ليس لديه الرغبة في استمرار هتان باهبري مع الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل، خاصة بعد قلة مشاركته مع الفريق مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن باهبري رفض في بيع عقده أو إعارته من جانب الهلال، مطالبًا بالحصول على مخالصة مالية، بالرغم من تبقي عام ونصف العام على نهاية عقده، من أجل النظر في العروض المقدمة له.

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وتلقى هتان باهبري عروضًا من أندية الأهلي والاتحاد والشباب "ناديه السابق"، والوحدة والاتفاق، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واجتمع باهبري مع وكيل أعماله جراح الظفيري أمس الأربعاء، لمناقشة العروض التي وصلت إليه، وآلية فك ارتباطه مع نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية.

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هتان باهبري انتقل إلى صفوف نادي الهلال، في يناير 2019، قادمًا من صفوف نادي الشباب، لمدة 3 سنوات، يحصل على إثره على مبلغ 5 ملايين ريال سنويًا.