"هبوط النصر للدرجة الأولى سيزيد من شعبيته"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن هبوط نادي النصر إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، سيكون له أثرًا إيجابيًا على شعبية الفريق، وذلك في ظل الحالة السيئة التي يمر بها النادي.

النصر يعاني خلال الفترة الحالية بسبب عدم الاستقرار، سواء على مستوى نتائج الفريق، أو القرارات الإدارية، والتي كانت آخرها فسخ التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم ونجم الفريق.

الصرامي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن هبوط النصر حال حدوثه، سيزيد من شعبية النادي ويعزز من مكانته.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لن (يضير) النصر لو نجح المخطط التأمري ضده، التي "ترسم" خيوطه في الغرف المظلمة، ليهبط لدوري الدرجة الأولى".

وتابع: "هبوط النصر سوف يزيد من شعبيته ويعزز من مكانته ويمنحه مزيدًا من الكاريزما المرتبطة به، لقد أكدها مسؤول آسيوي كبير، بأن للنصر أفضال على دوري الأبطال، شعرنا بها لحظة خروجه".

#هات_إذنك

لن"يضير"النصر لو نجح المخطط"التأمري"ضده

التي"ترسم"خيوطه في الغرف المظلمة ليهبط لدوري الدرجة الأولي

هبوط النصر سوف يزيد من شعبيته و يعزز من مكانته و يمنحه مزيداً من الكاريزما المرتبطة به؟

لقد أكدها مسؤول أسيوي كبير بأن للنصر أفضال على دوري الأبطال شعرنا بها لحظة خروجه؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 25, 2021

وفشل النصر في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مباريات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

"حمد الله أعظم مهاجم أجنبي في تاريخ الكرة السعودية"

فريق النصر يشهد حالة من عدم الاستقرار، بعد قرار إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، والموافقة على استقالة حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.