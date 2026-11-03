هبت رياح التعثر وفليك لا يتزحزح.. سر هدوء مدرب برشلونة رغم التراجع!

لا تبدو الخسارتان المتتاليتان أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد وكأنهما غيرتا قيد أنملة في ملامح هانزي فليك أو نبرة صوته الهادئة، فالمدرب الألماني يدرك جيدًا البيئة التي يعمل فيها، ويعلم أن برشلونة ككيان وإعلام اعتاد التغذية على الأزمات وافتعال الحرائق عند أول منعطف مظلم في الموسم.

النزول السريع إلى حالة الطوارئ ليس جديدًا على هذا النادي، لكن الجديد بالفعل هو ظهور مدرب يتعامل مع نكستين كبيرتين ببرود أعصاب لافت، مفضلاً التركيز على ما تم بناؤه بالفعل بدلاً من إعلان حالة الحداد الجماعي.

أشباح الموسم الماضي وضريبة التوتر

هذا المشهد يعيد إلى الأذهان سريعًا ما مر به الفريق في الموسم الماضي حين بدأت مسيرة التعثرات أمام تشيلسي ثم باريس سان جيرمان، وقتها لم تكن المشكلة الحقيقية كامنة في النتائج الرقمية وحدها، بل في المناخ السلبي العام الذي خيم على غرفة الملابس وتسلل إلى المؤتمرات الصحفية.

كان الفريق يغرق في انفعالات متلاحقة، وتحول الحديث في كل مناسبة محلية إلى التذمر من القرارات التحكيمية وتوزيع اللوم هنا وهناك، ما خلق ضغطًا إضافيًا على لاعبين شبان لم يكتسبوا بعد مناعة كافية ضد ضجيج المدرجات وأعمدة الصحف.

كان التوتر هو العدو الأول، والارتباك الذهني سرعان ما انسحب إلى أرضية الميدان، فتحولت كبوة عابرة إلى أزمة بنيوية عصفت بالثقة قبل الألقاب ولولا تعثرات الغريم ريال مدريد المتتالية لما كان النادي الكتالوني قد استعاد الصدارة والثقة.

السيطرة على السردية وبناء الدرع الواقي

يدخل فليك هذا المنعطف من زاوية مختلفة تمامًا، فهو يفهم قواعد اللعبة الإعلامية في كتالونيا ويجيد تطويع الخطاب أمام الميكروفونات، لا يمنح الكاميرات مشهد المدرب الغاضب أو المحاصر، بل يرتدي ثوب الواثق الذي يرى الصورة الكاملة.

الحديث عن الفوز الكاسح على ألافيش ليس تهربًا من واقع الهزائم أمام ريال مدريد وباريس، بل محاولة واعية لتذكير المنظومة بأن الآلة ما زالت تعمل وأن التعثر ضد أندية النخبة الأوروبية والمحلية وارد في مسار طويل.

الهدوء هنا ليس علامة على اللامبالاة، بل هو درع حماية يصنعه المدرب لعناصره الأساسية كي لا تتآكل ثقتهم بأنفسهم وهم مقبلون على استحقاقات متتالية لا تقبل أي انكسار جديد.

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حتمية الاختبار القادم

المعادلة أمام المدرب الألماني محفوفة بالمخاطر، فالهدوء يصبح فلسفة عبقرية حين يقترن بالرد الفوري كما حدث ضد ألافيش، لكنه ينقلب في الصحافة الكتالونية إلى تراخٍ وبرود مرفوضين إذا تكررت السقطات.

تنتظر الفريق مواجهات معقدة تفرض حضورًا ذهنيًا فائقًا، سواء في المعترك الأوروبي لمداواة الجراح ضد أستون فيلا، أو في الملاعب المحلية الصعبة أمام فرق تلعب بشراسة واضحة مثل أتلتيكو مدريد.

يدرك فليك أن موسم البطولات لا يُحسم في الخريف، لكنه يعلم في الوقت ذاته أن التفريط في رد الفعل داخل الملعب كفيل بتحويل هذا الهدوء إلى مادة دسمة للمطالبة بمحاكمته علنًا.

بيت القصيد

الهدوء الحقيقي ليس غيابًا للمشاعر، بل قدرة على قيادة السفينة دون إشعار الطاقم بالغرق عند أول هزة عنيفة، وما يفعله هانزي فليك اليوم هو العلاج الأمثل لأمراض التوتر الكتالوني المزمنة، شريطة أن تترجم تلك السكينة إلى أنياب هجومية وصلابة دفاعية تعيد رسم ملامح البطل فور إطلاق صافرة البداية في المباريات القادمة.