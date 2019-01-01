هاينكس: كروس سيلعب دورًا مهمًا في ريال مدريد لسنوات أخرى

يوب هاينكس يتحدث عن أهمية توني كروس لريال مدريد وزين الدين زيدان

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قال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ السابق إن نجم ريال مدريد توني كروس سيظل أحد أهم لاعبي الفريق الملكي لسنوات قادمة.

وكان توني كروس قد جدد عقده مع ريال مدريد لمدة 4 سنوات إضافية لينتهي بحلول عام 2024، ليؤكد الفريق على أهمية نجمه الألماني بخصوص السنوات المقبلة.

وحول ذلك، قال يوب هاينكس إنه يرى أن توني كروس يعد أحد أهم أفراد منظومة ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وأضاف: " زيدان سيحتاج اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل كروس، سيحتاج منهم أن يستعيدوا أفضل مستوياتهم. يجب على الفريق أن يتماسك مع زيدان مرة أخرى. يجب أن يتم تصميم الأمر كله بانسجام مرة أخرى، وهذا ليس أمرًا سهلًا"

وتابع: "زيدان مدرب حقق العديد من النجاحات في ظروف صعبة، أعتقد أنه بالعمل الدؤوب يستطيع الخروج من الأزمة مرة أخرى"

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يذكر أن توني كروس كان قد تعرض لانتقادات كثيرة خلال منافسات الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه الملحوظ.