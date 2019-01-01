هاني رمزي يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

إصابة صلاح أمام نيوكاسل أصابت المصريين بالذعر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، عن إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول أمام نيوكاسل أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدم صلاح بحارس مرمى نيوكاسل يونايتد، وسقط على الأرض ولم يستطيع استكمال المباراة وقام الطاقم الطبي بحمله لغرفة خلع الملابس مباشرة.

وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية: "أي إصابة لصلاح تعتبر مقلقة للجهاز الفني لمنتخب مصر، وطبيب المنتخب تواصل مع نظيره في ليفربول للاطمئنان عليه".

وأَضاف: "صلاح تعرض لارتجاج خفيف في المخ ودوار، مما اضطر لعدم قدرته استكمال المباراة، ولكن عاد وتابع الوقت المتبقي من غرفة خلع الملابس".

وتابع رمزي: "إصابات الرأس دائمًا مخيفة، ومحمد صلاح سيجري بعض الفحوصات للإطمئنان عليه بعد هذه الإصابة التي لحقت به، وأعتقد أنه سيلحق بمواجهة فريقه أمام برشلونة".

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ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف دون مقابل.