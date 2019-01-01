هاني رمزي: اتحاد الكرة لم يطلب لاعبي مصر لاستكمال الدوري

هل يستكمل الدوري الممتاز؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر على أن اتحاد الكرة، لم يطلب من الجهاز الفني الاستغناء عن بعض اللاعبين، من أجل استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

منتخب مصر يخوض معسكرًا إعداديًا في ملعب برج العرب بالأسكندرية، لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

رمزي قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "معدلات اللياقة البدنية للاعبي الفراعنة، كانت متفاوتة، ووصلنا الآن لمعدل لياقة مميز".

مدرب الفراعنة تابع: "نعلم جيدًا أن لاعبي الزمالك، مروا بضغوط كبيرة، وضغط عصبي بسبب نهائي الكونفدرالية، وخصصنا لهم تأهيلًا خاصًا".

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المهاجم ذو الـ24 عامًا سجل 20 هدفًا وتصدر قائمة هدافي الدوري الجزائري الموسم المنقضي 👌✍️ pic.twitter.com/ukmMwagg4O — جول مصر (@goaleg) June 9, 2019

وواصل: "تدربنا على اللعب بمهاجم وحيد وأيضًا مهاجمين، وقمنا بتجربة طريقتين 4-2-3-1 و 4-3-3".

واختتم رمزي تصريحاته قائلًا: "لم نتلق أي إخطارات من اتحاد الكرة، بشأن الاستغناء عن لاعبين لأنديتهم، ونفصل بين لاعبي الفراعنة وأي أجواء سلبية".

المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.