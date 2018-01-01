هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي

رئيس اتحاد الكرة المصري، يتمنى لصلاح التتويج بجائزة الاتحاد الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التهنئة إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على تتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا.

الاتحاد المصري لكرة القدم، نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهنئة هاني أبو ريدة إلى محمد صلاح.

وجاء نص التهنئة المنشور كالآتي:

"هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، باسمه واسم مجلس إدارة الاتحاد وجماهير الكرة المصري، محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة اختياره أفضل لاعب في إفريقيا خلال الاستفتاء الذي أرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأعرب هاني أبو ريدة عن سعادته الشخصية، وكل العاملين في اتحاد كرة القدم والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بهذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى ثقته التامة في فوز صلاح بالجائزة الرسمية لأحسن لاعب في قارة إفريقيا للعام الثاني على التوالي، التي يصدرها الاتحاد الإفريقي".

المهندس هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بالتتويج بجائزة BBC كأفضل لاعب في افريقيا pic.twitter.com/eow00qWCzO — EFA.eg (@EFA) December 14, 2018

محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقيا، التي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي.