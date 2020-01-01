رسميًا - هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

رغم أنه استقال بضغط جماهيري، أبو ريدة يعود من جديد

أعلن هاني أبو ريدة؛ الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزمه الترشح لرئاسة اتحاد الكرة لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.

أبو ريدة كان قد استقال من منصبه عقب وداع المنتخب المصري لكأس أمم إفريقيا 2019، من دور الـ16، في خروج مخزٍ من البطولة المقامة على أرض الفراعنة، ليضطر هو وأعضاء مجلسه بالكامل للاستجابة إلى الضغوط الجماهيرية، وتقديم استقالاتهم.

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وقال رئيس الاتحاد المصري السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "قررت الترشح في الانتخابات المقبلة بشكل نهائي، لكن حتى الآن لم استقر على أعضاء قائمتي، وإن كانت ستضم بعض الوجوه القديمة مع وجوه جديدة أيضًا".

وأضاف: "أتوقع أن تقام الانتخابات بعد شهر أغسطس المقبل، إذ أعتقد أن الاتحاد الدولي سيمدد فترة عمل اللجنة الخماسية".

حتى الآن، لم يعلن سوى الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير، ترشحه لمقعد الرئاسة، لينافس أبو ريدة.

يذكر أن لجنة خماسية مكلفة من الاتحاد الدولي برئاسة عمرو الجنايني، هي من يدير شؤون اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.