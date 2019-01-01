هاني أبو ريدة يتوعد المتجاوزين ضده بعد الخروج الإفريقي

رئيس اتحاد الكرة السابق يصدر بيانًا رسميًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي "كاف"، عن أنه صمت الفترة الماضية تقديرًا للمهمة الوطنية لإنجاح تنظيم كأس الأمم الإفريقية.

أبو ريدة كان قد تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة المصري، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

⚪️🔴أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي 5⃣ نقاط قبل جولتين من حسم لقب الدوري.🔥



إليكم ما تبقى من مباريات للقلعة البيضاء في الدوري.⚪️⚫️ pic.twitter.com/7nC4DUO1aZ — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

وأصدر أبو ريدة بيانًا رسميًا جاء نصه كالآتي:

"أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أنه آثر الصمت خلال الفترة الماضية تقديرًا للمهمة الوطنية التي جمعتنا كلنا لإنجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تكللت بحمد الله بالنجاح الكبير، إضافة إلى إيمانه بحق النقد وضرورته لأي عمل حتى يتمكن القائمون عليه من إصلاح أي خطأ وتلافي سلبياته.

إلا أن فريقه القانوني لاحظ تجاوزًا من البعض تحول به الحديث من ناصية النقد إلى دائرة الاتهام التي تستوجب المساءلة القانونية ما لم يقدم صاحبها الدليل على اتهاماته.

وقال عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف أنه لا يمثل نفسه، وبالتالي فقد وجه فريقه القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تجرأ على اتهامه دون سند، بعيدًا عن أخلاقيات النقد المنصوص عليها في مواثيق الشرف، لتكون ساحات المحاكم هي المكان الوحيد والمناسب لمن يتصور أن من حقه طعن الناس بلا دليل وغير مقدر أنه بذلك وقع في دائرة المحظور قانونًا".

جاء ذلك كرد فعل من رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، بعد أن اتهمه البعض بالفساد، عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية.