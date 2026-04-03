هانز كراي يطرح سؤالاً ملحاً: «هل سمعت أي شيء من نادي PSV؟»

حقق جاكوب بروم شهر مارس ناجحًا للغاية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر تقديرًا لأداء لاعب خط الوسط الهجومي والجناح. ويبدو أن النجم الدنماركي في فريق «جو أهيد إيجلز» مستعد للانتقال إلى مستوى أعلى في الموسم المقبل.

سجل برويم أربعة أهداف في مارس، بما في ذلك ثلاثية ضد ناك بريدا. سجل أياسي أويدا (فيينورد) أربعة أهداف أيضًا، لكن برويم كان أكثر نجاحًا في المراوغات (89 في المائة) ودقة التمرير (88.3 في المائة).

سجل لاعب الوسط الدنماركي ضد ناك (فوز 6-0) ثلاثية ثانية له مع فريق جو أهيد. "وهذا غريب جدًا، لأنني أعتقد أنني لم أنجح في ذلك سوى مرة واحدة طوال مسيرتي في فرق الشباب"، كما قال في حديثه مع هانز كراي جونيور من ESPN.

تسلم بريوم الجائزة من زميله في الفريق فيكتور إدفاردسن، المنافس على مركز رقم 10 في ديفينتر. "لكن إذا لعب فيكتور في المركز العاشر، فسألعب أنا في المركز الثامن. لذا لا يهم ذلك كثيرًا."

يبدو أن برووم يقضي أشهره الأخيرة مع Go Ahead، على الرغم من عقده المستمر حتى منتصف عام 2027. يمنع الفائز بكأس العام الماضي، في حالة بيعه هذا الصيف، أن يغادر برووم مجانًا بعد عام.

يعرف كراي مدة عقد برووم مع جو أهيد ويقترح بي إس في كنادٍ محتمل له. "هل سمعت شيئًا من بي إس في؟"، يسأل المراسل.

"أفهم أنك يجب أن تسأل عن ذلك، لكن لا، لم أسمع أي شيء من بي إس في." لكن برويم يؤكد على الفور أن البقاء لفترة أطول مع جو أهيد ليس على رأس قائمته. "يجب أن أخطو الخطوة التالية"، هكذا يقول اللاعب الذي انضم إلى الفريق من ديفنتن في عام 2023.