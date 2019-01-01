هاندانوفيتش يطالب إيكاردي وناينجولان باحترام إنتر

رفض التعليق على مستقبل إيكاردي بالتحديد

طالب سمير هاندانوفيتش قائد نادي إنتر الإيطالي، زميليه ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان، باحترام واجباتهما تجاه النادي.

إيكاردي تم تجريده من شارة قيادة إنتر الموسم الماضي، وخلافاته مستمرة مع إدارة النيراتزوري منذ هذا الوقت.

ناينجولان كذلك تم إيقافه لنفس السبب، وهو ما دفع جوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر، بالتأكيد أنهما ليسا ضمن خطط النادي الموسم القادم.

وهو ما علق عليه هاندانوفيتش قائلا:"سعيد جداً بعودة ليلي أوريالي لمعاونة أنطونيو كونتي، نحتاج لشخص مثله في الوقت الحالي".

وأضاف:"نريد العودة لقيم ومباديء إنتر التي خسرناها في السنوات الماضية، يجب على اللاعبين احترام النادي، وعدم التصرف بتلك الطريق لمجرد امتلاكهم الموهبة".

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وعن موقف إيكاردي بالتحديد:"إدارة النادي أعلنت تفاصيل الموقف بشكل صريح، لا يمكنني إضافة أكثر من ذلك".

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني ارتبط بالرحيل عن إنتر هذا الصيف، والانتقال لمنافسه الإيطالي يوفنتوس.