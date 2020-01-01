هاندانوفيتش يحارب الظروف من أجل العودة أمام ميلان

هل يخاطر هاندانوفيتش؟..

لم يفقد سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى فريق إنتر ، الأمل في اللحاق بمواجهة الديريي، أمام ميلان ، الأحد المقبل، رغم إصابته.

وغاب الحارس السلوفيني عن لقاء إنتر مساء أمس السبت أمام أودينيزي، والذي انتهى بفوز الأفاعي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، من عمر الدوري الإيطالي .

وأعلن النيراتزوري، صباح اليوم الإثنين، إصابة هاندانوفيتش بكسر في إصبعه الأصغر، باليد اليسرى.

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ورغم التقارير التي أشارت إلى إمكانية غياب قائد إنتر عن الملاعب لمدة تصل من 3 إلى 4 أسابيع، إلا أن صاحب الـ35 عامًا سيحاول اللحاق بالديربي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "هاندانوفيتش سيحاول التدرب باستخدام قفاز واقٍ خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة ما إذا كان قادرًا على اللعب".

هاندانوفيتش، يريد حراسة عرين إنتر في هذه الفترة الحساسة، إذ يستعد فريق أنطونيو كونتي، لمواجهة ميلان ثم لاتسيو بالإضافة إلى انطلاق منافسات الدوري الأوروبي هذا الشهر، وذلك قبل مواجهة يوفنتوس بداية الشهر المقبل.