هاندانوفيتش يُبدي فخره لقيادة إنتر

القائد يخرج بنتيجة إيجابية في الظهور الأول الرسمي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى قائد إنتر الجديد، الحارس سمير هاندانوفيتش، عن سعادته بارتداء شارة قيادة الفريق، والخروج بشباك نظيفة أمام رابيد فيينا النمساوي.

ونجح إنتر في تحقيق فوز خارج قواعده، بفضل هدف لاورتارو مارتينيز، في غياب الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب سحب شارة القيادة منه أمس.

وقال الحارس المخضرم عقب نهاية اللقاء: "أنا سعيد أكثر من الجميع بالنتيجة، بالطريقة التي حدث بها الأمر، إذا حافظنا على نظافة الشباك سيكون الأمر جيد للجميع".

وتابع عن تصديه لانفراد في الشوط الثاني: "لهذا السبب أنا هنا، آمل دائمًا في عدم القيام بتصديات عديدة، لكن إذا احتاج الأمر أكون متواجد".

وأردف: "اعتقد أن الفوز بهدف نظيف نتيجة جيدة، الدفاع بدأ من الهجوم، لذلك قام كل لاعب بعمله، والمهم أننا لم نستقبل الأهداف".

واختتم عن ارتداءه شارة قيادة الأفاعي: "كل لاعب يكون فخور عندما يرتدي شارة قيادة نادي مهم، لكن علينا الحديث عن إنتر وليس عنا".

وسيعود إنتر للقاء رابيد فيينا الخميس المقبل في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل رسمياً في جوسيبي مياتزا.