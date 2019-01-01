هامشيك يهدي قميصه الأخير مع نابولي لكانافارو

مشاعر رائعة بين قائد نابولي الحالي والأسبق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أهدى متوسط الميدان السلوفاكي، ماريك هامشيك، لاعب نابولي الإيطالي، قميصه في الظهور الأخير أمام سامبدوريا، إلى زميله السابق باولو كانافارو.

ويقترب هامشيك من الرحيل عن نابولي، وخوض تجربة جديدة في الصين مع داليان ييفانج.

وسيلتقي هامشيك مع كانافارو الذي يتواجد ضمن الطاقم الفني لفريق جوانزو إيفرجراند، الذي يدربه فابيو كانافارو.

وخاض هامشيك المباراة رقم 520 له بقميص نابولي، في الفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة، حيث يعد الأكثر مشاركة والهداف التاريخي لنابولي.

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شويا ناكاجيما ينتقل إلى نادي الدحيل القطري قادمًا من نادي بورتيمونينسي البرتغالي، مقابل 35 مليون يورو، في صفقة تعد الأغلى خلال الدوريات الخليجية. 🤑 pic.twitter.com/hfoOltxOTl — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

هامشيك وقع على قميصه قائلاً: "إلى قائدي باولو، مع الاحترام والتقدير".

ليرد عليه فابيو قائلاً عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "للأسف هذا اليوم الذي لم يرد أي مشجع لنابولي أن يأتي، كل شيء في الحياة له بداية ونهاية، لقد وصلت إلى شيء عظيم، مع نهاية اليوم، اللاعبين يكتبون حقبة والتي ستنسي بعد سنوات عديدة".

وأردف: "أنا متأكد من شيء واحد، أن صدى اسم ماريك هامشيك سيتردد في أرجاء المدينة، شكراً على المشاعر القوية والقميص الأخير الذي ارتديته مع حبي لك".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن رحيل السلوفاكي إلى الصين خلال أيام، مقابل 15 مليون يورو، حيث سيتقاضى راتب سنوى 9 مليون يورو في 3 مواسم.