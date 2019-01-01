هامشيك يفتح الباب أمام العودة لنابولي

هل يعود محطم رقم مارادونا مارك هامشيك إلى نابولي؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

فتح النجم السلوفاكي مارك هامشيك الباب أمام العودة إلى نابولي، وذلك بعد أشهر قليلة من رحيله عن فريق الجنوب الإيطالي إلى الدوري الصيني.

ويعد هامشيك رمزًا تاريخيًا لنابولي، وذلك بعدما نجح في تحطيم الرقم الخالد للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا كهداف تاريخي للنادي.

وحول العودة إلى نابولي أكد مارك هامشيك أنه يفتقد لأجواء كرة القدم في إيطاليا بشكل كبير، مشددًا على اشتياقه لأجواء السان باولو واللعب بقميص نابولي.

وأضاف النجم السلوفاكي في حواره مع شبكة ميدياست: "الأمور في الصين تسير بشكل جيد، لقد تأقلمت مع الأجواء ومتحمس للتحديات التي أخوضها مع داليان يفانج"

وتابع: "قرار ترك نابولي جاء باختياري، أنا من اتخذ القرار، أنا آسف بالطبع وحزين لمغادرة الفريق بعد كل هذه السنوات، ولكن رغم الرحيل النادي ظل في قلبي"

وأردف: "لا أعرف إذا كنت سأكون مفيدًا لنابولي في الوقت الحالي. لن أستبعد العودة لأقدم لهم يد المساعدة في حال أرادوا، أحب نابولي ومستعد لخدمتهم بأي شكل، ولكن أعتقد أنني سأكمل عقدي مع فريقي هنا في الصين"

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يذكر أن مارك هامشيك كان قد رحل عن نابولي خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بعد مسيرة قدم فيها الكثير لفريق الجنوب.