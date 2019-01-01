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هامشيك يرد على شائعات انتقاله إلى روما

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Getty Images
هامشيك بعد سنوات مع نابولي رحل إلى الصين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نفى وكلاء ماريك هامشيك، نجم نابولي السابق وداليان الحالي، أن يكون اللاعب سيعود من جديد لإيطاليا من بوابة روما.

هامشيك رحل منتصف الموسم الماضي عن نابولي بعد رحلة امتدت منذ 2007، ليلعب بألوان داليان في الدوري الصيني.

وقال وكيل هامشيك مع "سبورت فيس": "لم نتواصل مع الجيالوروسي، ولا أعتقد أن الاهتمام حقيقي، الدوري الصيني بدأ لتوه ولا أعتقد أن هناك عرض".

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مارتين بيتراس، وكيل آخر لهامشيك، تحدث مع الصحفي جيانلوكا دي مارزيو: "هامشيك سعيد في الصين، ولا ينوي حالياً العودة إلى أوروبا، يريد احترام عقده هنا".

وختم: "في إيطاليا نابولي هو بيته ولا يمكنه اللعب أبداً بقميص أي فريق آخر هناك".

وكانت تقارير أشارت لتقدم روما بعرض لمبادلة خافيير باستوري، لاعب الفريق، مع هامشيك لإقناع الجانب الصيني.

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