هامشيك: الفوز على برشلونة يحتاج لمعجزة وتكرار ميسي لأداء إيبار يقصي نابولي

ماريك هامشيك نجم فريق نابولي يؤكد على صعوبة مواجهة برشلونة في وجود ليونيل ميسي.

أعرب ماريك هامشيك نجم فريق نابولي على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره برشلونة في وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بذلك الأداء الذي يقدمه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هامشيك ضمن حوار مع صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن ميسي في أفضل حالاته لا يمكن إيقافه كما كان الحال في مواجهة إيبار.

وقال هامشيك: "برشلونة سيلعب كالمعتاد وسيريد الحفاظ على الكرة، هم لديهم اللاعب الأفضل في العالم ميسي، لكننا لا نخشى مهاجمتهم لقد رأيناهم يتلقون الكثير من الأهداف في الخلف".

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وأضاف: "بالنظر لما قام به ميسي في مواجهة إيبار سيكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نفوز على برشلونة، لكن في كرة القدم كل مباراة لديها ظروف مختلفة، لو قمنا بعزل ميسي وإلغاء خطورته سيكون لدينا الفرصة".

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وأكمل: "نابولي لديه الكثير من العناصر الخطيرة كذلك، هناك ميرتينز وميليك وإنسيني وآلان ولوزانو وغيرهم لكن في النهاية برشلونة هو المرشح للصعود".

وأنهى تصريحاته: "ستكون بمثابة المعجزة لو أخرجنا برشلونة لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، يمكننا أن نخوض مباراة جيدة على ملعبنا لقد حققنا الفوز على الجميع هناك بما فيهم ليفربول وتعادلنا مع باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن لقاء ذهاب دوري أبطال أوروبا بين نابولي وبرشلونة سيقام مساء اليوم في ملعب سان باولو على أن تقام العودة في كامب نو بعد ثلاثة أسابيع.