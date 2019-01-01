هال سيتي يعلن إصابة مدافعه بسرطان الأمعاء

اللاعب في صدمة قوية ستعطل عودته للملاعب بعد عام كامل من الغياب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف نادي هال سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، عن أنباء صادمة بخصوص لاعبه أنجوس ماكدونالد.

مدافع النمور انضم للفريق في يناير 2018 قادماً من بارنسلي، وغاب طوال الموسم الماضي بعد معاناته من تجلط في الأوردة العميقة.

وبعد حالة من الغموض عن صحة اللاعب، تبين إصابته بسرطان الأمعاء، وسط صدمة كبيرة بالنادي الإنجليزي.

هال كشف في بيان رسمي له عن تفاصيل مرض ماكدونالد، مؤكداً أنه في مرحلة مبكرة جداً.

وقال صاحب الـ26 عاماً تعليقاً على أنباء مرضه:"بعد عام كامل بعيداً عن الملاعب واقترابي من التدريب مرة أخرى، تأتي هذه الأخبار كالصاعقة".

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وأضاف:"الموقف يصعب جداً تحمله، ولكني سعيد بالدعم من أصدقائي وعائلتي، والجميع يحاول مساعدتي لتخطي هذه المحنة".

وخلال حديثه أبدى ماكدونالد إصراره الشديد للتغلب على هذا المرض، والعودة للملاعب في أقرب فرصة ممكنة.