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تحدث إيرلينج هالاند عن دوره القيادي المتنامي في مانشستر سيتي، كاشفًا أن تحمّل مزيد من المسؤولية يبدو تطورًا طبيعيًا في مسيرته. ويُعد النجم النرويجي، الذي يقدم مستويات متألقة مع منتخب بلاده، أحد العناصر المخضرمة المكلفة الآن بإعادة الاستقرار إلى الفريق في ملعب الاتحاد.

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هالاند يتحمل مسؤولية أكبر بينما يسعى سيتي إلى استعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز

يُعد المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا ضمن مجموعة القادة الرباعية التي اختارها إنزو ماريسكا إلى جانب روبن دياش ومارك جيهي وجانلويجي دوناروما. ويساعد المهاجم، الذي يخوض موسمه الخامس في ملعب الاتحاد، الصفقات الصيفية الجديدة على التأقلم مع الحياة في مانشستر.

ويعود هالاند إلى ناديه بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال فترة التوقف الدولي، إذ نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف في فوز النرويج على ويلز 3-1، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة خلال الانتصار على الدنمارك 3-2 بعد العودة في النتيجة، ليبلغ منتخب بلاده الدور ربع النهائي من دوري الأمم.

الأبوة ومساعدة الوافدين الجدد على الاندماج

وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لسيتي، أوضح هالاند أن الأبوة شكّلت أسلوبه في القيادة، وقال: «أصبحت أبًا الآن، ومن الطبيعي أن أتحمل مسؤولية أكبر. كل شخص قائد على طريقته الخاصة، وقد حاولت دائمًا أن أكون قائدًا على طريقتي أيضًا». وأضاف: «أتذكر عندما كنت لاعبًا جديدًا، وأفضل شيء بالنسبة للاعبين الجدد هو أن ينضموا ويخوضوا المباريات، لأن ذلك أفضل طريقة للتعرف على الناس. كل شيء إيجابي، وعلينا أن نساعد اللاعبين الجدد قدر الإمكان".

وأكمل: «أعتقد أن هذا هو سبب شعوري بأنني في بيتي في سيتي بهذه السرعة، بفضل لطف الناس معي وعدم أخذهم أنفسهم على محمل الجد أكثر من اللازم. الأمر مختلف داخل الملعب بالطبع، لكن خارجه استمتع بوقتك واضحك كلما سنحت لك الفرصة».

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وقد فاجأه أن يصبح من أقدم عناصر الفريق، إذ قال: «مر الوقت بسرعة كبيرة، وأنا بالفعل في موسمي الخامس مع سيتي، والآن أصبحت من بين اللاعبين الذين قضوا أطول فترة هنا، وهذا هو الجانب المخيف في مسيرة لاعب كرة القدم».

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ذكريات دوري أبطال أوروبا ومزحة جوارديولا

كما يحمل دوري أبطال أوروبا معنى عميقًا بالنسبة لهالاند، إذ قال: «كنت أشاهده وأنا طفل، وكان والداي يرسلانني إلى السرير بين الشوطين لأن الوقت كان متأخرًا جدًا!».

وجاء هدفه المفضل في سبتمبر 2022، حين منح فريقه فوزًا على فريقه السابق بوروسيا دورتموند 2-1 بعد العودة في النتيجة. وأضاف: «هدفي في مرمى دورتموند هو المفضل لدي، وأتفق معك، لا أعرف كيف سجلته!».

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وتابع: «أتذكر أن بيب [جوارديولا، المدرب السابق] قال بعد المباراة إنني أفسدت لحظة جون ستونز، لأنه سجل هدفًا رائعًا قبل هدفي مباشرة».

اختبار فولهام يسبق المواجهة الأوروبية أمام نابولي

يستضيف سيتي فولهام يوم السبت وهو بحاجة إلى إنهاء سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وستكون أهداف هالاند وحضوره بوصفه أحد العناصر المخضرمة حاسمة لإطلاق انتفاضة محلية قبل أن يواجه فريق ماريسكا نابولي في دوري أبطال أوروبا.