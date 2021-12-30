هالاند يغذي شائعات رحيله عن دورتموند برسالة غامضة

واصل النرويجي إرلينج هالاند إثارة الجدل بشأن مستقبله مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك برسالة غامضة نشرها عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

رسالة هالاند الغامضة، تأتي في أعقاب قيامه يوم 15 ديسمبر الجاري بتحية جماهير "سيجنال إيدونا بارك" بطريقة وداعية.

هالاند قام بذلك بعد نهاية مباراة بوروسيا دورتموند أمام جرويتر فورت والتي أقيمت لحساب الجولة 16 من الدوري الألماني، والتي سجل فيها هدفين من ثلاثية فريقه.

وعاد المهاجم النرويجي لإثارة الشائعات حول رحيله عن بوروسيا دورتموند برسالة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "الأشهر الستة المقبلة ستكون أفضل ستة أشهر بالنسبة لي".

تبدو كلمات هالاند كأنها وداع لنادي بوروسيا دورتموند وجماهيره، واستعداده لتجربة جديدة في مسيرته الكروية الواعدة.

وقبل أيام قليلة، كشف الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال هالاند بأن النرويجي لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن مستقبله.

لكن هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند أكد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم هالاند.

وقال فاتسكه: "الشيء الوحيد الذي أعرفه على وجه اليقين هو أن ريال مدريد مهتم به للغاية".

ويعد هالاند هدفًا لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني أيضًا.

ومهما كان الأمر، يبدو أن رسائل هالاند الأخيرة تشير إلى أن مستقبله بعيد كل البعد عن بوروسيا دورتموند، ويبدو أنه قرر الاستمتاع بالأشهر الأخيرة مع ناديه الحالي.

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