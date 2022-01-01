هالاند يُعلنها: سألعب في إسبانيا

كشف الدولي النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن وجهته المقبلة في ظل تهافت العديد من الأندية الأوروبية على ضمه.

ويتوقع على نطاق واسع، رحيل هالاند عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي في ظل صراع الأندية الأوروبية من أجل ضمه.

اسم هالاند ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لعل أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب مانشستر سيتي.

ما هي وجهة هالاند؟



النرويجي الشاب يقضي حاليًا إجازته بـ ماربيا الإسبانية، في ظل توقف الدوري الألماني ومعظم المسابقات الأوروية تزامنًا مع أعياد الميلاد.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن النرويجي أثناء احتفاله بليلة رأس السنة قام بالرد على بعض المشجعين الذين سألوه عن مستقبله فأجاب: “سألعب هنا في إسبانيا”.

أين سيلعب هالاند في إسبانيا؟



علي نطاق واسع يُعتقد أنّ برشلونة ليس ضمن المتسابقين في صراع التوقيع مع المهاجم النرويجي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني لكن في الآونة الأخيرة ظهر النادي الكتالوني بقوة بعد عدة اجتماعات أقيمت بين مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب وجوان لابورتا، رئيس النادي.

ومن جهة أخرى، هناك ريال مدريد الذي يبدو الوجهة المحتملة، فهو النادي الوحيد في إسبانيا الذي يمكن أن يتحمل راتبه وطلبات رايولا ووالده.

يجدر الإشارة إلى أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده، يصل إلى 75 مليون يورو فقط، وسط رغبة كبيرة من العديد من أندية أوروبا الكبرى.

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