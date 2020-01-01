هالاند يضع نيمار في مكانة رونالدو وميسي

الصغير النرويجي يعطي درسًا في الدبلوماسية

أعطى مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج براوت هالاند، إجابة غير متوقعة، في رده على السؤال التقليدي عن الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وبخلاف رده الدبلوماسي على السؤال، فاجأ محاوره في شبكة " Intensive Esporte" بإقحام البرازيلي نيمار جونيور في المقارنة.

وقال صاحب الـ19 عامًا "من الصعب مقارنتهما (ميسي ورونالدو)، لكن رؤية ميسي ونيمار رائعة أيضًا".

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وأضاف في رده المقتضب الذكي "هما أيضًا من أفضل اللاعبين في كل العصور، وهما مثالان رائعان للمشاهدة".

وانفجرت موهبة اليافع النرويجي منذ ظهوره على الساحة مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج، الذي انتقل منه يناير الماضي إلى "سيجنال أيدونا بارك" مقابل 20 مليون يورو.

ويؤدي بشكل لافت للأنظار مع أسود الفيستيفاليا، بتوقيعه على 12 هدفًا من مشاركته في تسع مباريات، منهم هدف في ليلة الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومؤخرًا، تضاعفت الشائعات والأنباء التي تحوم حول مستقبله مع فريقه الألماني، بوضع اسمه في جمل مفيدة مع صفوة أندية القارة العجوز على رأسهم يوفنتوس وريال مدريد.

والمعروف أن هالاند كان مرشحًا فوق العادة للذهاب إلى اليوفي أو مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن جدية البوروسيا وموافقته على شروط وكيل أعماله مينو رايولا، ساعدته في إبرام الصفقة قبل الجميع.