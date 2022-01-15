هالاند يشعل الأجواء: دورتموند يطالبني بإعلان قراري .. والنادي: ولد صغير!

فجر النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن رغبة ناديه في التعرف على قراره بشأن مستقبله في أقرب وقت ممكن.

هالاند تألق مساء الجمعة بعدما قاد دورتموند للفوز على فرايبورج بنتيجة 5-1 في افتتاح الجولة 19 من الدوري الألماني، بعد أن سجل هدفين من خماسية فريقه.

وكسر هالاند صمته في التصريحات التي أدلى بها بعد المباراة، ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث كشف أن بوروسيا دورتموند يريد التعرف على قراره من أجل التخطيط للمستقبل وإيجاد البديل المناسب إذا ما قرر الرحيل عن "سيجنال إيدونا بارك" في الصيف المقبل.

ويجذب هالاند اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، حيث يبدو أن الصراع مفتوح بين قطبي الكرة الإسبانية على خدمات النرويجي الدولي.

ماذا قال هالاند؟

النرويجي قال في بداية تصريحاته: "في الأشهر الستة الماضية، اخترت عدم قول أي شيء احترامًا لبوروسيا دورتموند، لكن الآن بدأ النادي في الضغط علي لاتخاذ قرار بشأن الموسم المقبل، على الرغم من أنني الآن أريد فقط أن ألعب كرة القدم".

وأضاف: "لكن هذا على الأرجح يعني أنه يجب أن أتخذ قرارًا قريبًا، يجب أن أتقبل هذا الضغط، لقد اخترت عدم قول أي شيء احترامًا للنادي والجماهير، لكن الآن هناك ضغط كبير من النادي، والآن يمكن أن تبدأ الأمور".

وتابع: "أريد التركيز على كرة القدم لأن هذا ما أجيده، لأنني أكون في أفضل مستوياتي عندما لا يكون لدي أشياء أخرى في ذهني".

ما هو الموعد المتوقع لإعلان قرار هالاند؟

النرويجي كان صريحًا عندما سُئل عن موعد إعلان قراره، وقال: "ليس الآن لأننا في فترة تشهد العديد من المباريات، كل ما أريده هو أن ألعب كرة القدم، ولذلك لا يمكنني الإعلان الآن".

ما هو رد دورتموند على تصريحات هالاند؟

وبعد تصريحات هالاند بشأن مستقبله، أراد هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند تجنب الدخول في جدل مع مهاجم الفريق.

ورغم ذلك أقر فاتسكه بأن بوروسيا دورتموند يجب أن يعرف عاجلًا وليس آجلًا قرار هالاند بشأن الاستمرار أو الرحيل في الصيف المقبل.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "Ruhr Nachrichten" الألمانية: "إرلينج شخص عفوي، ولد صغير مسموح له بفعل ذلك، لا توجد مشكلة معه، لكن يجب عليه أيضًا أن يتفهم وضعنا، لا يمكننا الانتظار حتى نهاية مايو".

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