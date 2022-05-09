هالاند يتجاوز الفحص الطبي .. والكشف عن شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن نجاح النجم الدنماركي إرلينج هالاند في تجاوز الفحص الطبي الخاص بنادي مانشستر سيتي استعدادًا للانضمام لصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مصادر عديدة كان آخرها فابريتسيو رومانو، والذي ذكر أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.

اللاعب خضع للكشف الطبي في بلجيكا في عيادة خاصة لأحد الأطباء الذين يتعامل معهم مانشستر سيتي بصفة مستمرة.

وذكر رومانو أن مانشستر سيتي أبلغ بوروسيا دورتموند إنهم سيقومون بتفعيل الشرط الجزائي الخاص بالنجم الدنماركي خلال ساعات قليلة.

وفي الوقت نفسه أوضحت صحيفة "Ara" الكتالونية أن اللاعب اشترط وجود شرطًا جزائيًا في عقده مع الفريق الإنجليزي يتم تفعيله بعد عامين.

ويرى هالاند نفسه يلعب في إسبانيا بعد انتهاء رحلته في صفوف مانشستر سيتي، لذلك أصر على وجود الشرط الجزائي، وبحسب ما أكدت تقارير عديدة كانت رغبة اللاعب ووكيله الراحل مينو رايولا بوجود الشرط الجزائي السبب في انهيار مفاوضات انضمامه لريال مدريد.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد انسحب من سباق ضم اللاعب قبل أسابيع بعدما أكدت تقارير عديدة أن العمولات التي يطلبها والده ووكيله تتجاوز حد الإنفاق المسموح به للنادي الكتالوني.