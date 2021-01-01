هالاند يبدي إعجابه بمانشستر سيتي ويتجنب ريال مدريد وبرشلونة!

رد الفعل الأول لإرلينج هالاند في ملعب الاتحاد يثير جماهير مانشستر سيتي، واللاعب يرفض الحديث عن برشلونة وريال مدريد.

انتشر مقطعًا مسجلًا للنجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند في اللحظات الأولى له داخل ملعب الاتحاد الخاص بفريق مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

هالاند ظهر في المقطع وهو معجبًا بجمال ملعب الاتحاد الخاص بخصمه في دوري الأبطال، وقال النجم النرويجي: "أنه جميل".

وكان بوروسيا دورتموند قد خاض مرانه الأساسي على ملعب الاتحاد مساء الأمس استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وفي الوقت نفسه أكد ماتيو موري خريج لا ماسيا ولاعب بوروسيا دورتموند الحالي أن هالاند لا يسأله عن تفاصيل الحياة في برشلونة أو ريال مدريد.

وقال موري: "لم يسأل ممثل تلك الأسئلة أبدًا، سواء عن برشلونة أو ريال مدريد، نحن أصدقاء ونتحدث عن الحياة سويًا، وعن الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، لكن ليس برشلونة أو ريال مدريد".

وأضاف: "لو غادر بوروسيا دورتموند سيكون ذلك هو قراره الشخصي، لكنني أتمنى أن يستطيع الاستمرار معنا لفترة أطول".

جدير بالذكر أن والد هالاند ووكيله مينو رايولا كانا قد قاما بجولة إسبانية في الأسبوع الماضي، حيث جلسا مع ريال مدريد وبرشلونة لمناقشة مستقبل اللاعب.