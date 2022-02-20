هالاند ومبابي وحسم موقف أنشيلوتي .. اتضاح ملامح ثورة ريال مدريد الصيفية

يقدم ريال مدريد مستويات متوسطة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في ذهاب ثمن النهائي من باريس سان جيرمان بنتيجة 0-1.

الخسارة أمام العملاق الفرنسي فتحت الباب أمام حتمية قيام ريال مدريد بثورة داخل صفوفه من أجل استعادة نغمة البطولات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرًا تحدثت فيه عن وضع إدارة ريال مدريد مع أنشيلوتي للخطوط العريضة الخاصة بتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما الذي جاء في ماركا؟

أفادت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يفكر في ثورة تعاقدات للموسم المقبل، وأنه سيظل الفريق كما هو باستثناء بعض الاختلافات.

وستكون الأولوية هذا الصيف في تدعيم خط الهجوم، ويمثل ذلك في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك بشكل مجاني، وربما أيضا يتم التفاوض على ضم النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

بالإضافة إلى التخلص من بعض اللاعبين مثل جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو ومن الممكن أن يرحل أيضًا ماريانو وفاليخو وسيبايوس، لكن لا يزال لديهم عقود مع النادي، ومسألة رحيلهم ليست سهلة.

أما بالنسبة لأنشيلوتي، فبحسب ماركا فإن هناك ثقة من جانب الإدارة على الرغم من الخسارة أمام باريس لكن في النهاية النتائج هي من ستحكم.

ما هي أولوية ريال مدريد في الوقت الحالي؟

بحسب "ماركا" فإن ريال مدريد ينظر دائمًا إلى الاقتصاد قبل اتخاذ القرارات ولن يكون هذا الصيف استثناءً، لون يسمح فلورنتينو بيريز رئيس النادي إلى الإنفاق بشكل قد يسبب ضررًا للعملاق الملكي.

الأمر الذي سيجبر الفريق لتصعيد بعض لاعبي الفريق الرديف مثل رافا مارين وإعادة شراء فران جارسيا من رايو فاييكانو.

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