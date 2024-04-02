هالاند وشيء آخر.. هذه الأسباب فقط قد تجعل تشافي يبقى في برشلونة!

مدرب البلوجرانا المثالي في الوقت الراهن

يحاول برشلونة أن يرمي بكل ثقله الإداري من أجل إثناء المدرب تشافي هيرنانديز عن خطوة الرحيل عن النادي الكتالوني والتي كان قد أعلنها مؤخرًا وأكد أن موعدها سيكون نهاية الموسم الجاري.

رئيس برشلونة جوان لابورتا أكد في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه يطمح في قيادة تشافي لمشروع كامل لفريق الكرة في برشلونة، كذلك يشاركه الرأي نائبه رافا يوستي والمدير الرياضي للفريق، ديكو.

الصحيفة تؤكد رؤية لابورتا لضرورة وجود تشافي لسنوات عديدة، كي يكمل ما بدأه مع الشباب الصغار الذين أشرف على صعودهم إلى الفريق الأول (باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - هيكتور فورت - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو) أو حتى من أتوا من خارج النادي (فيتور روكي).

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كذلك فإن كبار الفريق لا يزالون يحترمون تشافي ويرغبون في بقائه مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفيران توريس، مركز ثقل كبير أيضًا داخل البلوجرانا.

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الصحيفة تشير إلى أن لابورتا واثق من أن الاستمرار في المنافسة حتى الرمق الأخير في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قد يجعل تشافي يعدل عن موقفه ويستمر في برشلونة، وأيضًا هناك عامل آخر يتعلق بالمشروع المقدم من برشلونة له، والذي سيشمل انتدابات عديدة في الصيف القادم، والتركيز على الحصول على إرلينج هالاند في 2025 كي يخلف ليفاندوفسكي الذي سيكون عمره آنذاك 25عامًا.