هالاند ثم مبابي في مدريد .. عناوين الصحف 13 أبريل

عيد الفصح يطغى هذا الصباح

ركزت الصحف الصادرة صباح الإثنين الثالث عشر من أبريل 2020 على سوق انتقالات ريال مدريد بشكل كبير، في ظل تعطل صدور العديد من المطبوعات بسبب عيد الفصح.

ماركا - هالاند ومن بعده مبابي

خطط ريال مدريد لسوق الانتقالات وتحركه نحو نجم بي إس جي كيليان مبابي ثانياً، وقبله هداف بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هي العنوان البارز.

المزيد من الفرق

بقية العناوين أشارت لتصويت الصحيفة على أفضل لاعبي الموسم الحالي، وإيقاف ريال سوسييداد قراره بالعودة للتدريبات هذا الأسبوع.

آس - البحث عن استنساخ كاسيميرو

رحلة ريال مدريد للبحث عن خليفة لنجم خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، والأسماء الثلاثة المرشحة لتعويضه، كانت العنوان الأساسي للصحيفة.

بقية الصفحة أشارت لقرار سوسييداد إلغاء التدريبات، اهتمام دييجو سيميوني بلاعب جريميو كايو هنريكي لتدعيم أتلتيكو مدريد، وموعد عودة الفرق للتدرب.

موندو - راكيتيتش يحدد مصيره

حوار خاص مع نجم خط وسط برشلونة إيفان راكيتيتش بخصوص استمراره مع الفريق، وعنونت تصريحه: "أنا من سيحدد مستقبلي".

تصريحات سيرخيو زاراتي عن لاوتارو، وقرار سوسييداد، صعوبة التجديد للثنائي كريم بنزيما وسيرخيو راموس في ريال مدريد، ومصير طوكيو 2020، احتلت بقية الصفحة.

سبورت - لاوتارو قريب

تركيز على تصريحات سيرخيو زاراتي باقتراب لاوتارو مارتينيز من الانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل.

بقية الصفحة الأولى استعرضت مسيرة ليونيل ميسي وكونه اللاعب الأكثر حسماً في هذا العقد، ثورة زيدان الفرنسية بريال مدريد، تحديد توتنهام سعر هاري كين، وعواقب أزمة إدارة برشلونة، وتجديد إسبانيول لنجمه الصيني وو لي.