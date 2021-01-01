هالاند لن يرحل بسهولة .. دورتموند يحذر ريال مدريد وبرشلونة وبقية المهتمين

هالاند ومسلسل لن ينتهي

قال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند مايكل زورك إن التعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من قبل أي من الأندية المهتمة بضمه لن يكون سهلًا، مرسلًا تحذيره إلى ريال مدريد وبرشلونة وجميع المهتمين.

وأصبح هالاند محور حديث الجميع حول العالم كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمركز المهاجم.

هالاند يعد في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.

وحول ذلك يرى مايكل زورك أن هالاند لن يكون من السهل إغراءه بعيدًا عن بوروسيا دورتموند كما يظن البعض، وخاصة من يهتم بضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال زورك في تصريحات لصحيفة دي فيلت "إذا قرر الرحيل يومًا ما، فسيكون ذلك متاحًا لعدد قليل من الفرق فقط، لكننا سنحاول الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "لم أرَ أحدًا مثله قط، تم ربط برشلونة أيضًا به وريال مدريد كذلك، على الرغم من أن هالاند ومن حوله بدوا سعداء بالبقاء في ألمانيا لموسم آخر على الأقل.

وتابع: "في الوقت الحالي، ينصب تركيز دورتموند على التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى للموسم المقبل، لا نريد اللعب في الدوري الأوروبي، لا نريد أن نفرط في بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا".

تفاصيل الاتفاق السري الذي سينقل هالاند إلى ريال مدريد

يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.