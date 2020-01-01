هالاند: ليلة خاصة ولكن علينا الحذر في باريس

المهاجم النرويجي يواصل السطوع في دوري الأبطال

أعرب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، عن حالة السعادة الكبيرة بأجواء ملعب النادي الألماني، بعد الفوز على باريس سان جيرمان 2/1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

هالاند واصل تألقه وأرقامه القياسية مع دورتموند، حيث أحرز ثنائي فريقه، بينما جاء هدف باريس الوحيد عن طريق المهاجم البرازيلي نيمار.

وقال اللاعب النرويجي في تصريحات صحفية عقب الفوز:"احساس جميل جداً أن نفوز على أرضنا والتمتع بهذه الأجواء الصاخبة في الملعب بين الجماهير، كانت تجربة لم أعشها من قبل".

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وأضاف:"انتظرنا حتى جاءت اللحظة المناسبة للتسجيل حيث تقدمنا في وقت متأخر، ولكن كنا جيدين دفاعياً وهجومياً، وواصلنا التحسن الذي نمر به الفترة الأخيرة".

وعن التسجيل:"سعيد بإحراز هذه الثنائية، ولكن علينا الحذر بعد إحرازهم لهدف على ملعبنا، مباراة العودة ستكون صعبة بكل تأكيد".

وأما زميله الألماني إيمري تشان فقال:"لدينا مواجهة صعبة جداً في باريس، الجميع قام بدوره، ولو استمرينا على هذا المنوال سيكون من الصعب التسجيل ضدنا".

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جادون سانشو:"مرة أخرى أظهر لنا هالاند كم هو مهاجم حاسم أمام المرمى، وسعيد جداً باللعب معه وأعتقد أنه يشعر بالسعادة أيضاً للعب بجواره".

يذكر أن باريس يكفيه الفوز بهدف نظيف فقط في مباراة العودة على أرضه يوم 11 مارس القادم، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال.