هالاند: جودة السيتي هائلة .. لم ألمس الكرة لـ25 دقيقة أمامهم

نجم النادي الإنجليزي يشرح كذلك أين يريد التحسن

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد إعجابه الشديدة بكرة القدم التي يُقدمها الفريق تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، مشيرًا إلى أن اللعب أمامهم يُظهر حقيقة تقدمهم بفارق كبير عن البقية فيما يخص جودة ومستوى اللعب.

النجم النرويجي كان قد اختار بطل الدوري الإنجليزي للانضمام له هذا الصيف قادمًا من بوروسيا دورتموند بعدما أثار ضجة كبيرة في السنوات الأخيرة لغزارة أهدافه سواء في الدوريات المحلية أو دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال هالاند عن جودة السيتي؟

صاحب الـ21 عامًا أثبت قدراته التهديفية الكبيرة خلال عامين ونصف قضاهم في الدوري الألماني، إلا أنه يُدرك تمامًا أن الانتقال للسيتي والدوري الإنجليزي يُمثل تحديًا كبيرًا له ونقلة نوعية في مسيرته الكروية.

حيث قال في مؤتمر صحفي أمس "إنه تحدٍ جديد، بلاد جديدة ودوري جديد ومدرب جديد، كل شيء جديد مما يجعله تحدٍ كبير، لكني أدرك تمامًا ما الذي يعنيه الانضمام إلى فريق جديد، فقد جربت هذا مرتين سابقًا. أنا أتطلع حقًا لخوض تلك التجربة".

تابع "لعبت ضد السيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وما يُمكنك مشاهدته من الملعب حين تُواجههم يختلف تمامًا عما تُشاهده في التلفاز، لم ألمس الكرة لـ25 دقيقة وبدا الأمر كأننا نريد القول "جونوجان، أرجوك توقف عن لعب التيكي تاكا"، أسلوب وطريقة لعبهم من مستوى آخر وأريد أن أكون جزءًا منه".

وأتم عن الأشياء التي يريد التحسن بها "كل شيء، الرأسيات والتسديدات والقدم اليُمنى واليُسرى والتحرك بالكرة ودونها، كل شيء".

ماذا قدم هالاند مع دورتموند؟

بدأت رحلة هالاند مع دورتموند في يناير 2020 بعد تألقه الملفت مع سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا، وقد لعب مع الفريق 88 مباراة سجل بها 85 هدفًا وصنع 22.

اللاعب المولود في مدينة ليدز الإنجليزية لعب 13 مباراة مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا، سجل بها 15 هدفًا وصنع هدفين.

حصيلة اللاعب في البوندسليجا كانت 62 هدفًا و19 تمريرة حاسمة خلال 67 مباراة.

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