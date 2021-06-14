هل يرحل هالاند عن بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ السؤال يتردد هل يرحل إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند؟ وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

أصبح إرلينج هالاند في السنوات الأخيرة أحد أفضل المهاجمين في العالم، ويُنظر له على أنه نجم المرحلة القادمة بعد ميسي ورونالدو رفقة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

تعرف العالم على هالاند وهو في صفوف نادي سالزبورج النمساوي، حيث كان النجم الأول للفريق وتهافتت عليه الأندية الأوروبية الكبرى.

اختار اللاعب الانضمام لبوروسيا دورتموند في 2019-20، لكن لا يزال اللاعب مطلب لجميع الفرق الكبرى في أوروبا، وذلك لما يقدمه من مستوى كبير مع الفريق في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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فهل يرحل إرلينج هالاند عن بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ موقع جول سيبحث معكم عن الإجابة.

ما هي الأندية المهتمة بضم هالاند؟

أصبح التعاقد مع إرلينج هالاند حلم لدى جميع الأندية الأوروبية الكبرى، لكن هناك بعض الأندية التي تحدثت الأخبار عن تحركها لضم اللاعب.

فجر هالاند صراع إنجليزي على ضمه في سوق الانتقالات الصيفية 2021، فهناك 4 أندية مهتمة بضمه هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

جميع هذه الأندية عانت على المستوى الهجومي في الموسم الماضي، وقد لفت أنظار متابعو الدوري الإنجليزي افتقادها للعمق الهجومي.

سيوفر إرلينج هالاند ميزة لجميع هذه الأندية، فبمتابعته مع بوروسيا دورتموند فإن معدل أهدافه سيقدم لهم ميزة إضافية، حيث سجل خلال الموسم ونصف الذي قضاهم 57 هدفًا في 59 مباراة في جميع البطولات.

قطبا الكرة الإسبانية أيضًا في صراع على توقيع هالاند في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وهذه ليست المرة الأولى الذي يرتبط اسمه بالانضمام لريال مدريد، ففي الصيف الماضي انتشرت الأخبار التي تربطه بالنادي.

وصل اهتمام برشلونة بالتعاقد مع هالاند إلى وضعه كأساس للمشروع الرياضي القادم لإدارة جوان لابورتا في كامب نو، رغم ما يبدو من صعوبات في إبرام صفقة بهذا الحجم حاليًا.

والد هالاند ووكيله مينو رايولا زارا برشلونة وتحدثا مع لابورتا عن الصفقة، برشلونة يحلم بأن يضم مهاجم بوروسيا دورتموند ليدعم الفريق هجوميًا مع ميسي.

ما هو سعر إرلينج هالاند؟

تقدر القيمة السوقية لإرلينج هالاند بحسب موقع ترانسفير ماركت بـ130 مليون يورو، وهو أحد أكبر اللاعبين قيمةً في العالم.

في حالة رغبة أحد الأندية في التعاقد مع هالاند لن يكون هذا سهلاً من الناحية المالية، فبوجود صراع كبير عليه قد يتخطى سعر اللاعب 150 مليون يورو.

كم قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند؟

وضع بوروسيا دورتموند مبلغ 50 مليون يورو كشرط جزائي عند التعاقد مع إرلينج هالاند في منتصف موسم 2019-20، لكنه زاد هذه القيمة فيما بعد إلى 75 مليون.

لكن، إذا رغب اللاعب في الرحيل بكسر العقد ودفع الشرط الجزائي، فإن عليه دفع هذا المبلغ بالإضافة إلى جميع الأموال التي تسلمها اللاعب ووكيله منذ الإنضمام.

متى ينتهي عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند؟

هناك 3 سنوات متبقية في عقد إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند، حيث ينتهي في 30 يونيو 2024.

بالتأكيد لن يمثل هذا الأمر عائق أمام انتقال اللاعب في حالة رغبته ووجود نادٍ يستطيع كسر عقده، والمؤكد أكثر هو أن هالاند لن ينتظر حتى نهاية عقده للرحيل حتى وإن بقي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

هل يرحل هالاند عن بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لا توجد إجابة قاطعة للإجابة عن هذا السؤال، لكن يبدو أنه من الصعب على بوروسيا دورتموند الحفاظ على اللاعب في ظل تهافت الأندية الأوروبية الكبرى عليه.

لكن إرلينج هالاند فجر مفاجأة في مايو الماضي، حيث تحدث عن مستقبله وقال أنه سيحترم رغبات دورتموند وأنه لا يرى أي سبب لكسر عقده مع الفريق الممتد حتى 2024.

وقال هالاند: "لدي عقد لمدة عامين في بوروسيا دورتموند، لذلك أحترم عقدي وتواجدي في النادي الذي أرتدي قميصه".

وأضاف: "كان الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا مهمًا جدًا بالنسبة لي ونجحنا بالفعل في التأهل بنهاية الموسم، أريد أن ألعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، ولدي أحلام كبيرة".